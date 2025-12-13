Il punto di non ritorno rappresenta una minaccia critica per le aziende, soprattutto quando coinvolge soggetti in conflitto. Gli economisti aziendali, utilizzando modelli matematici avanzati, analizzano da anni questa tendenza crescente, evidenziando come un approccio sbagliato possa portare a conseguenze devastanti per la redditività e la stabilità delle imprese.

Gli economisti di azienda, per l’analsi della redditività delle loro assistite, hanno preso ormai da anni in considerazione con modelli matematici sempre più precisi, un fenomeno negativo che si va diffondendo sempre più. È lo stesso che, nel Paese, si stà manifestando con frequenza crescente in ogni fascia di dimensioni e campo di azione dell’imprendotoria. Si tratta della diseconomia di produzione del processo adottato. In definitiva esso non produce valore aggiunto, bensi crea perdite. Un pericolo della stessa caratura si è posizionato tra la Russia e l’ Ucraina, impegnate a combattersi oramai all’incitca da quattro anniSuccede che, nella partita in corso, si sono avvicinate diverse altre squadre di supporto, parte – la maggiore – al fianco dell’Ucraina, la rimanente al fianco della Russia. Ildenaro.it

RITORNO DELLA FIAT PUNTO: UN'OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE? Se la revoca dello stop ai motori endotermici in Europa fosse confermata, il panorama automobilistico potrebbe subire trasformazioni radicali. Auto un tempo impensabili potrebbero tor - facebook.com facebook

Clima, superato il primo punto di non ritorno dlvr.it/TPh3jV x.com