Il pugile Dado Giustini con la Scuola del Cuoio di Firenze Un progetto fra lavoro e sport per aiutare i giovani in difficoltà Col sudore ho avverato i miei sogni spero riesca anche a loro Boxe e artigianato La via del riscatto

Il progetto tra Dado Giustini e la Scuola del Cuoio di Firenze unisce sport e artigianato per offrire opportunità ai giovani in difficoltà. Attraverso il lavoro manuale e l’esperienza nel pugilato, mira a favorire il riscatto sociale e a trasmettere valori di determinazione e speranza. Un esempio di come passione, impegno e solidarietà possano cambiare le vite.

"Il riscatto attraverso le mani": un progetto di grande valore sociale che parte da lontano e si realizza attraverso una collaborazione fra la Scuola del Cuoio di Firenze ed Eduardo ‘Dado’ Giustini, il trentaseienne pugile ex calciante dei Bianchi al Calcio storico fiorentino, campione italiano in carica dei pesi massimi e con tre tricolori vinti in carriera, oltre a quello continentale Ubo. Due mondi – quello della boxe e dell’artigianato – con percorsi educativi diversi, ma accomunati dall’idea che il sudore e la dedizione possano diventare strumento di rivalsa. Entrambi hanno ora deciso di incontrarsi per dare un sostegno a giovani in difficoltà. Sport.quotidiano.net Il pugile Dado Giustini con la Scuola del Cuoio di Firenze Un progetto fra lavoro e sport per aiutare i giovani in difficoltà "Col sudore ho avverato i miei sogni, spero ... - "Il riscatto attraverso le mani": un progetto di grande valore sociale che parte da lontano e si realizza attraverso ... sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il pugile Dado Giustini con la Scuola del Cuoio di Firenze Un progetto fra lavoro e sport per aiutare i giovani in difficoltà "Col sudore ho avverato i miei sogni, spero riesca anche a loro». Boxe e artigianato. La via del riscatto

