Il prossimo sciopero dei trasporti ha già una data e durerà 23 ore | gli orari

Il prossimo sciopero dei trasporti è stato annunciato e durerà 23 ore, creando nuove preoccupazioni per i pendolari. Con frequenti interruzioni nel servizio pubblico, è importante conoscere in anticipo le date e gli orari degli scioperi per pianificare al meglio gli spostamenti.

Finito uno sciopero, come capita sempre più spesso, per chi usa i mezzi pubblici arriva subito l'ora di mettere in agenda quello successivo. E dopo la protesta generale del 12 dicembre, in calendario è già in programma quella che al momento è la prima agitazione del 2026: lunedì 12 gennaio, un. Milanotoday.it Sciopero generale, intera giornata di stop dai trasporti alla scuola. DIRETTA - Interessati dalla mobilitazione tutti i settori pubblici e privati, tranne il comparto aereo e il personale Atac a Roma. tg24.sky.it

Sciopero generale mezzi pubblici e trasporti oggi, 12 dicembre 2025/ Milano, ATM Trenord, orari e info - Sciopero generale mezzi pubblici e trasporti oggi, 12 dicembre 2025: diversi disagi previsti nelle prossime ore anche a Milano ... ilsussidiario.net

AVVISO ALLA CLIENTELA SITA FOGGIA Sciopero Generale – Adesione dei Trasporti Si informa la Gentile Clientela che la Segreteria Nazionale FILT-CGIL, aderirà allo Sciopero Generale di 24 ore fissato per il prossimo venerdì 12 dicembre 2025 Pertanto, l - facebook.com facebook

Sciopero, venerdì nero. Dai trasporti ai giornalisti

