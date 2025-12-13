Il professor Gerosa nuovo assessore regionale alla Sanità il plauso della Città della Speranza

Il professor Gino Gerosa è stato nominato nuovo assessore regionale alla Sanità, suscitando entusiasmo e approvazione, in particolare dalla Città della Speranza. La notizia, attesa da tempo, rappresenta un importante passo per il settore sanitario della regione, con l'obiettivo di rafforzare i servizi e le politiche sanitarie a livello regionale.

La notizia della nomina del professor Gino Gerosa come assessore alla sanità della Regione era nell'aria da qualche giorno. Una notizia che è stata presa con entusiasmo da chi si occupa di salute, come i medici e i ricercatori della Città della Speranza. Professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca. Padovaoggi.it Il professor Gerosa nuovo assessore regionale alla Sanità, il plauso della Città della Speranza - Le congratulazioni da parte dei Vertici di IRP Città della Speranza: «Siamo certi che il suo contributo potrà portare la Sanità veneta ad un maggior livello di eccellenza per il Cittadino» ... padovaoggi.it

Il cardiochirurgo roveretano Gino Gerosa assessore alla sanità in Veneto - Gerosa vive da molti anni a Padova ed è un luminare di livello mondiale nella cardiochirurgia ... rainews.it

VIDEO / Alberto Stefani, presidente del Veneto, commenta la nuova giunta regionale: "Scelte di qualità come il professor Gerosa. Ora primo Consiglio entro Natale per illustrare le linee programmatiche". - facebook.com facebook

Results for " DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTTOR A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L x.com

© Padovaoggi.it - Il professor Gerosa nuovo assessore regionale alla Sanità, il plauso della Città della Speranza

Siamo noi - L'albero del bene comune: Silvio Anderloni, Direttore Centro Forestazione Urbana

Video Siamo noi - L'albero del bene comune: Silvio Anderloni, Direttore Centro Forestazione Urbana Video Siamo noi - L'albero del bene comune: Silvio Anderloni, Direttore Centro Forestazione Urbana