Il procione trovato ubriaco in un emporio di liquori aveva già ‘scassinato' altri negozi | Potrebbe farlo ancora

Un procione noto per aver causato scompiglio in un emporio di liquori, dove si era ubriacato, avrebbe già visitato altri negozi, lasciando dietro di sé danni e intrusioni. La sua fama si amplia, sollevando dubbi sulla possibilità di ulteriori incursioni future. È importante sottolineare che l’animale non ha utilizzato strumenti, ma la sua presenza rappresenta comunque un episodio insolito e curioso.

Di certo, è bene chiarirlo, non ha operato con l'ausilio di piedi di porco o pappagalli, ma il procione diventato famoso per essersi ubriacato in un negozio di alcolici sarebbe entrato anche in altre attività commerciali. Procione precipita dal soffitto di un negozio di liquori, si "ubriaca" e viene trovato steso a terra in bagno - Un procione è precipitato dal soffitto in un negozio di liquori in Virginia, si è intossicato leccando l'alcol dalle bottiglie rotte sul pavimento

