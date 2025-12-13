Il problema dei biglietti Ryanair | secondo Antitrust c'è qualcosa che non funziona nelle vendite

Ryanair, la compagnia aerea con il maggior numero di passeggeri italiani, si trova al centro di un'istruttoria dell'Antitrust. La contestazione riguarda i metodi di vendita dei biglietti, sollevando dubbi sulla trasparenza e correttezza delle pratiche commerciali adottate dalla compagnia.

Ryanair rischia un miliardo di multa: l’Antitrust contesta le regole sulla vendita dei biglietti - Secondo l’Agcm, Ryanair avrebbe messo in atto una serie di pratiche volte a rendere sempre più difficile la vendita dei propri voli tramite ... huffingtonpost.it

