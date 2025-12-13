Il principale nemico dell’Ue? Per gli italiani non è Putin ma Trump

L'articolo analizza le percezioni degli italiani nei confronti dell'Unione europea, evidenziando come, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il principale nemico non sia Putin ma Trump. La fiducia nell'UE come strumento di tutela e interesse nazionale resta forte, riflettendo un rapporto complesso e articolato tra l’Italia e le istituzioni europee.

Roma, 13 dicembre 2025 – Per la maggioranza degli italiani l’Unione europea resta un presidio utile, necessario, capace di tutelare gli interessi del Paese. Ma c’è un dato che colpisce più di altri e che racconta molto del clima geopolitico attuale: il principale “nemico” dell’Ue non è la Russia di Vladimir Putin, bensì gli Stati Uniti guidati da Donald Trump. È quanto emerge dal sondaggio sulla fiducia nell’Unione europea realizzato da Izi, società di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato durante ‘L’Aria che Tira’, il programma di La7 condotto da David Parenzo. Trump: Gli europei vogliono che io li guidi Secondo la rilevazione, il 55% degli intervistati considera ancora l’Unione europea utile allo sviluppo dell’Italia e in grado di difenderne gli interessi. Quotidiano.net Il principale nemico dell’Ue? Per gli italiani non è Putin, ma Trump - Il sondaggio realizzato da Izi rivela un giudizio complessivamente positivo sull’Unione europea, ma per l’85% degli intervistati l’attuale assetto politico è lontano dalla visione dei padri fondatori ... quotidiano.net

