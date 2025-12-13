Il primario e la mazzetta tutti i nomi della rete di Roberto Palumbo | Che ci frega del paziente

L'inchiesta di Roberto Palumbo svela una rete di corruzione e malaffare nel settore sanitario, con il primario coinvolto e pratiche illecite come la messa in mora e tangenti. Un quadro inquietante che mette in discussione l'integrità e l'etica di alcuni professionisti, evidenziando un sistema che sembra anteporre interessi personali alle esigenze dei pazienti.

“Tanto a noi de una paziente che ce ne frega, il posto dialisi ce l'ha, se si trova male è un problema suo”. La frase è una di quelle intercettate e presenti nell'ordinanza insieme ad altre, tra cui quella relativa a presunti festeggiamenti in merito al numero dei pazienti raggiunto: “Brindiamo”. Today.it Dialisi e affari 'dal primario la richiesta di soldi era pressante' - Era un "sistema di smistamento pazienti dializzati con regole precise" quello gestito da Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato e portato in ... ansa.it

Il primario dell’ Ospedale Sant’Eugenio di Roma agli arresti domiciliari: “Stava intascando una mazzetta” - Arrestato in flagrante Roberto Palumbo nato a Cassino, il primario di Nefrologia e Dialisi dell’ Ospedale Sant’Eugenio di Roma mentre incassava 3mila euro in contanti, una tangente, una prassi secondo ... ilcorrieredelgiorno.it

Arrivano notizie di rapporti illeciti tra pubblico e privato nella sanità. A Roma, Roberto Palumbo, primario del Sant’Eugenio, è stato fermato mentre intascava una mazzetta per smistare i pazienti verso strutture private. Ciò che appare più sconvolgente è che si - facebook.com facebook

Il primario arrestato con la mazzetta in tasca: “Così te godi la vita…”, diceva il professor Roberto Palumbo x.com

