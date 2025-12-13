il presepe e la via popolare al mistero di dio

Otto secoli fa, nella Civita di Penne, si diffuse l'idea di rappresentare il mistero di Dio attraverso il Presepe, ispirata dall'intuizione di San Francesco a Greccio. Questa tradizione, radicata nella cultura popolare, ha attraversato i secoli, conservando il suo significato spirituale e simbolico nel tempo.

Otto secoli sono trascorsi dalla notte di Natale in cui nella Civita di Penne, a due annidi distanza, veniva svelata l’intuizione di San Francesco del primo presepe a Greccio. Il 25 dicembre 1225 nell’antica capitale dei vestini, dove il Santo nel 1216 aveva fondato un convento, il Beato Agostino d’Assisi faceva rappresentare dai confratelli la Natività così come lui stesso aveva appreso nel borgo reatino. E diede avvio nella provincia francescana Pinnensis, in Abruzzo, a una tradizione radicata, multiforme e affascinante che non ha mai subito interruzioni. D’altronde è la terra degli eremi della Majella che Francesco Petrarca definì Domus Christi nel suo De vita solitaria, scenario di riti ancestrali, e pure custode del sincretismo con l’eredità pagana come testimoniano le chiese e i monasteri dai nomi rivelatori quali Santa Maria d’Arabona (costruita sull’ara della dea Bona) e San Giovanni in Venere. Liberoquotidiano.it

