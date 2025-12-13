Il post carriera è problematico per molti calciatori professionisti Calcagno n 1 Aic | Abbiamo due programmi con corsi e orientamenti Serve uno sforzo di riadattamento è difficile vivere di solo pallone C’è un’altra vita dopo il ritiro | a scuola si costruisce il futuro

Il post carriera rappresenta una sfida per molti calciatori professionisti, tra incertezze e necessità di riadattamento. Calcagno, numero uno dell'Aic, sottolinea l'importanza di programmi formativi e orientamenti per affrontare questa fase. Dopo il ritiro, molti devono ricostruire il proprio futuro, spesso lontano dai campi di gioco, e affrontare un nuovo “secondo tempo” della vita.

Per un calciatore c’è un secondo tempo che spaventa: si chiama futuro, ed è spesso lontano dai campi. Umberto Calcagno, presidente dell’Aic e vicepresidente federale, per il suo ruolo, è tra coloro che hanno maggiore contezza di cosa significhi chiudere con il calcio, avere idee confuse sul post carriera e trovarsi al cospetto di una transizione umanamente complicata. "Nel 2012 facemmo un’indagine chiedendo ai calciatori che cosa avessero in mente di fare da grandi, dopo il ritiro: oltre il 90% rispose che avrebbe voluto rimanere all’interno del calcio. Andammo poi a vedere quanti ex calciatori riuscissero a farlo professionalmente: ne uscì una percentuale tra il 6 e il 7%. Sport.quotidiano.net

