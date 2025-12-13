Il porto si rifà il look Partiti i lavori alla Madonnina Investimento di oltre 5 milioni

Sono iniziati i lavori di valorizzazione del porto di Viareggio, con interventi alla Madonnina. L’investimento di oltre 5 milioni di euro fa parte della “Fase 2” del Piano Strategico, con l’obiettivo di migliorare l’area turistica e potenziare le strutture portuali. I lavori sono stati avviati ieri, segnando un nuovo passo nel rinnovamento dell’approdo.

Sono iniziati ieri i lavori di valorizzazione dell'approdo turistico della Madonnina: un intervento considerato strategico dall'amministrazione comunale inserito nella " Fase 2 " del Piano Strategico del porto di Viareggio, realizzato da iCare con il supporto tecnico di Navigo, per un investimento totale di 5milioni e 300mila euro. "La Fase 2 del piano strategico conferma l'impegno di iCare e dell'amministrazione comunale nel rendere il porto di Viareggio un'infrastruttura efficiente, accogliente e sostenibile. L'avvio dei lavori all'approdo La Madonnina rappresenta un tassello fondamentale di un percorso più ampio di trasformazione del nostro porto – dichiara il sindaco Giorgio Del Ghingaro -.