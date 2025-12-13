Il populismo è la risposta emotiva a un’Europa senza racconto comune

Il populismo si manifesta come una risposta emotiva a un’Europa percepita priva di un racconto condiviso. In un contesto di crisi e disorientamento, leader come Mario Draghi e Ursula von der Leyen sottolineano l’urgenza di un cambiamento profondo per la sopravvivenza dell’Unione Europea, evidenziando la necessità di un nuovo spirito unificatore per affrontare le sfide future.

Il 9 settembre 2024, durante la presentazione del suo Rapporto in Commissione europea, l’ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con a fianco Ursula von der Leyen, l’attuale presidente della Commissione europea, evidenziava l’assoluta necessità di un cambio radicale perché l’Unione Europea continui ad esistere: «cambiamento radicale o sarà agonia. Serve il doppio del piano Marshall». Quella che ha posto in tale occasione Mario Draghi, come da lui stesso definita, «è una sfida esistenziale». Qualche anno prima, il 6 marzo 2019, in occasione di un convegno all’Università degli Studi Roma Tre nella facoltà di Scienze politiche, un’espressione mi sorprese e ricordo che me la annotai subito nel mio taccuino; era agli inizi del mio percorso dottorale: «L’Unione Europea è un “oggetto politico non identificato” . Linkiesta.it

In “Crisi dello Stato-nazione e populismi europei”, Camille Chenaux ricostruisce i vari momenti storici internazionali che hanno portato l'Europa a una situazione di ... - nazione e populismi europei”, Camille Chenaux ricostruisce i vari momenti storici internazionali che hanno portato l'Europa a una situazione di destabilizzazione generalizzata ... linkiesta.it