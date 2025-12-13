Il popolo della Cgil in corteo La manovra nel mirino | Centomila contro il governo Più soldi per salari e sanità

Un grande corteo coinvolge il popolo della Cgil, che manifesta contro la manovra governativa. Centomila persone si sono radunate in diverse zone della città, chiedendo maggiori investimenti per salari e sanità. La manifestazione attraversa piazza Santa Maria Novella, Porta al Prato, i lungarni e piazza del Carmine, esprimendo il proprio dissenso con un'ampia partecipazione.

Una fiumana di persone, da piazza Santa Maria Novella a Porta al Prato, dai lungarni a piazza del Carmine. Per dire no alla manovra del governo al grido di "più soldi per i salari e la sanità". Migliaia i partecipanti ieri mattina, centomila per gli organizzatori, un numero significativamente inferiore per le forze dell’ordine, allo sciopero generale indetto dalla Cgil con il corteo che ha attraversato la città alla presenza del segretario generale Maurizio Landini oltre che di tanti esponenti politici locali, regionali e nazionali: fra gli altri il presidente della Regione Eugenio Giani, i leader nazionali di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il capogruppo alla Camera M5s Riccardo Ricciardi, la sindaca di Firenze Sara Funaro. Lanazione.it Il popolo della Cgil in corteo. La manovra nel mirino: "Centomila contro il governo. Più soldi per salari e sanità" - Il serpentone ha attraversato la città: per le forze dell’ordine numeri molto più ridotti . msn.com A Palermo corteo della Cgil contro la manovra: dagli addetti dei call center licenziati agli edili rimasti senza contratto, lavoratori in piazza per un futuro dignitoso - Un corteo è partito da Porta Felice in direzione di piazza Indipendenza, dove si trova Palazzo d’Orlea ... lasicilia.it

Lega - Salvini Premier. . Jacopo Morrone: Ormai Landini non sa più nemmeno il motivo per cui proclama gli scioperi del venerdì e infatti sono sempre meno i lavoratori che aderiscono. Il popolo si sta disaffezionando ai sindacati come la Cgil che cercano di bl - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Il popolo della Cgil in corteo. La manovra nel mirino: "Centomila contro il governo. Più soldi per salari e sanità"

100625 SCIOPERO CGIL: UN FIUME DI BANDIERE IN CORSO DEL POPOLO

Video 100625 SCIOPERO CGIL: UN FIUME DI BANDIERE IN CORSO DEL POPOLO Video 100625 SCIOPERO CGIL: UN FIUME DI BANDIERE IN CORSO DEL POPOLO