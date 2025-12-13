Il periodo di prova non è una giungla

Il periodo di prova rappresenta un momento cruciale nel rapporto di lavoro, permettendo all’azienda e al dipendente di valutare reciprocamente compatibilità e competenze. Pur essendo un momento di verifica, non deve essere interpretato come un’area sconosciuta o rischiosa, ma come un’opportunità per conoscere meglio le condizioni lavorative e stabilire un rapporto professionale stabile e trasparente.

Quando si inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato è normale pattuire un periodo di prova per valutare la possibilità di proseguire su basi più solide. Il patto di prova deve risultare da atto scritto e deve avere una durata non superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il livello di inquadramento del lavoratore. Generalmente il periodo di prova può variare da un minimo di 15 giorni per le mansioni più semplici ad un massimo di sei mesi per i ruoli dirigenziali. Come probabilmente sapete già, durante il periodo di prova sia il datore di lavoro che il dipendente possono recedere dal contratto senza preavviso e senza particolari formalità.