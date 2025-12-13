il peggior pisa della stagione nerazzurri irriconoscibili il lecce domina e vince con stulic blackout e sconfitta dolorosissima

Il Pisa attraversa il suo momento più difficile della stagione, mostrando una prestazione irriconoscibile e subendo una sconfitta pesante contro il Lecce. La vittoria dei salentini, culminata con la firma di Stulic, evidenzia un blackout dei nerazzurri e solleva serie preoccupazioni per il cammino della squadra.

Non è solo il risultato (gravissimo in ottica di classifica), ma è soprattutto il modo in cui matura la vittoria del Lecce a destare enorme preoccupazione. Il Pisa appare involuto e irriconoscibile rispetto a qualche settimana fa: sotto tono, sotto ritmo, costantemente in apnea fra frenesia e paura. Buon per la squadra di Gilardino che il Lecce abbia scarsa qualità offensiva e fallisca occasioni a raffica, altrimenti il punteggio sarebbe stato ben più severo. Il peggior Pisa della stagione, dunque, lascia al Lecce lo scontro diretto: i pugliesi prendono il largo grazie alla prima rete in Serie A di Stulic. Sport.quotidiano.net

