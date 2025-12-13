Il PD scopre la Groviera | peccato che un sia al banco formaggi ma sulle strade

Il Partito Democratico paragona le strade di Tregozzano alla groviera, ironizzando sull’incuria e sulla pericolosità delle buche. Un paragone satirico che mette in luce le criticità dell’amministrazione comunale, evidenziando il contrasto tra i problemi dei cittadini e l’inerzia politica, nonostante l’avanzo di bilancio. Una riflessione pungente sull’inefficienza locale.

Prendendo spunto da un comunicato del Partito Democratico che paragona le strade di Tregozzano alla groviera, l’articolo ne amplifica i contenuti in chiave satirica, denunciando con ironia l’incuria dell’amministrazione comunale, la pericolosità delle buche e l’assurdo contrasto tra i problemi reali dei cittadini e l’inerzia politica, nonostante un ingente avanzo di bilancio. Il Partito Democratico, in un raro momento di ispirazione casearia, tira fuori questo comunicato: TREGOZZANO E LE BUCHE tutto incentrato sulla groviera. E fin qui nulla da dire: bel formaggio, noto, internazionale. Il problema è che un si mangia, ma ci si casca dentro. Lortica.it

In via Niccolò Aretino si è aperta una piccola voragine: un pericolo reale per chi viaggia in bici, in scooter o in moto. Da anni il manto stradale di Arezzo assomiglia sempre più a una groviera, segno evidente di un'assenza cronica di manutenzione ordinaria.