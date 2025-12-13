Il Pd nelle frazioni | incontro pubblico a Rigutino

Il Partito Democratico di Arezzo continua il suo ciclo di incontri pubblici nelle frazioni e nei quartieri del territorio comunale. Il prossimo appuntamento si terrà a Rigutino il 13 dicembre 2025, offrendo un'occasione per dialogare con i cittadini e ascoltare le loro esigenze. Un momento di confronto e partecipazione rivolto a tutta la comunità locale.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Il PD nelle frazioni: incontro pubblico a Rigutino. Prosegue il ciclo di incontri pubblici promossi dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo nelle frazioni e nei quartieri del territorio comunale. Un percorso di ascolto e presenza che vuole riportare al centro dell'azione politica le esigenze delle comunità locali. I l prossimo appuntamento è fissato per lunedì 15 dicembre alle ore 21.00, presso il Centro di Aggregazione Sociale di Rigutino, dove cittadini, associazioni e realtà del territorio avranno l'opportunità di confrontarsi direttamente con i consiglieri comunali del PD.

[Incontro con la cittadinanza ad Olmo] Grazie per aver partecipato all'incontro di presentazione del bilancio comunale di stasera a Olmo: una serata con un focus particolare per le nostre frazioni. Continueremo a dare risposte ai cittadini e proporre interventi si - facebook.com facebook

