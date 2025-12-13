Il Paradiso Delle Signore Dal 22 Al 26 Dicembre 2025 | Ecco Quando Si Ferma Per La Pausa Natalizia!

Dal 22 al 26 dicembre 2025, Il Paradiso delle Signore 10 si prende una pausa natalizia, influenzando la programmazione di Rai 1 e l’attesa dei fan. Ecco come la rete ha organizzato la pausa, con anticipazioni sui sviluppi futuri dei personaggi e le variazioni che caratterizzeranno questa settimana speciale.

Scopri con noi come Rai 1 ha organizzato la pausa natalizia de Il Paradiso delle signore 10 tra programmazione, attesa e sviluppi futuri dei personaggi Lunedì 22 Dicembre 2025: La settimana natalizia de Il Paradiso delle signore 10 si apre con un’importante variazione di palinsesto che cambia le abitudini del pubblico di Rai 1, già affezionato alla soap del pomeriggio. La rete ammiraglia conferma la messa in onda della puntata inedita alle 16:10, subito dopo Tg1 e Meteo, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. La scelta di trasmettere l’episodio in questa giornata serve a garantire continuità narrativa prima della lunga pausa festiva. Uominiedonnenews.it Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025 - Daily 8, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025. tvserial.it

