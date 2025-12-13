Il nuovo film ‘Situation #64’ conferma Hari Nef Louisa Jacobson e Oliver Edwin nel cast

Il nuovo film ‘Situation #64’ è un dramma psicologico che vede nel cast protagonisti Hari Nef, Louisa Jacobson e Oliver Edwin. Atteso con interesse, il film promette di esplorare tematiche intense e complesse attraverso le interpretazioni di un cast di rilievo. La pellicola si prepara a catturare l’attenzione del pubblico e della critica.

Sta per arrivare il dramma psicologico Situation #64, e il cast, come rivela Variety, vedrà protagonisti Hari Nef, al fianco dell'attrice Louisa Jacobson e Oliver Edwin. Questo dramma psicologico ad alto contenuto concettuale segna il debutto alla regia proprio di Edwin, mentre lavora su una sceneggiatura originale. Le riprese si sono concluse in sordina a Skaneateles, New York, il mese scorso. Le prime rivelazioni sulla trama. Il film segue Nef nei panni di un'artista performativa ed Edwin nei panni del suo ex compagno e amante, mentre iniziano a provare il loro ultimo pezzo. Quando il suo nuovo partner ( Jacobson ) si unisce a loro e i segreti del loro passato emergono, i confini tra realtà lavorativa e idealismo si confondono.