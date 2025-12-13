il notiziario ternana penalizzata di cinque punti cambia la classifica

La Ternana è stata penalizzata di cinque punti per violazioni amministrative, con conseguente modifica della classifica nel girone dell’Arezzo. La decisione influisce sulla posizione della squadra nel campionato in corso, creando nuovi scenari nella lotta per le prime posizioni.

Nel girone dell’Arezzo, la Ternana è stata penalizzata di cinque punti da scontare nella stagione in corso per violazioni di natura amministrativa. Questo è stato deciso dalla sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale. In seguito a questa decisione, i rossoverdi scendono al decimo posto nella classifica del girone B. Raggruppamento che non trova proprio pace: dopo l’esclusione del Rimini e i due punti di penalizzazione al Campobasso delle settimane scorse, è arrivata un’altra decurtazione di punti che stravolge, per l’ennesima volta, la graduatoria. La penultima giornata del girone d’andata, nel frattempo, vedrà Arezzo e Ravenna sfidarsi in contemporanea: anche i romagnoli sono impegnati, infatti, lunedì sera alle ore 20. Sport.quotidiano.net

Perché la Ternana è stata penalizzata: cosa è successo e come cambia la classifica - Ternana penalizzata di 5 punti in Serie C: ecco perché è arrivata la sanzione, cosa cambia nella classifica del Girone B e quali scenari attendono la squadra di Liverani dopo il provvedimento del TFN. tag24.it