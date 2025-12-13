Il nodulo tiroideo maligno | a Ravenna un congresso di riferimento su diagnosi e terapia

A Ravenna si è svolto un importante congresso dedicato al nodulo tiroideo maligno, focalizzandosi su diagnosi e terapia. L'evento, tenutosi presso la Sala Martini del Museo d’Arte, ha raccolto esperti e professionisti del settore per approfondire le tematiche più attuali relative a questa patologia.

Sabato si è svolto a Ravenna, presso la Sala Martini del Museo d'Arte della città il Congresso medico dal titolo "Il nodulo tiroideo maligno: dalla diagnosi alla terapia". L'evento, organizzato e patrocinato dall'Ordine dei Medici di Ravenna, ha visto la sua prima edizione ma si candida già a.

Cosa sono i noduli tiroidei e come si fa a capire quando sono di natura maligna

