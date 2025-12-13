Il nodo dei fondi all’Arpa | Otto milioni da coprire

Il nodo dei fondi all’Arpa emerge nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Umbria per il 2023 e 2024, con particolare attenzione agli otto milioni di euro da coprire. Antonello Colosimo, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato la necessità di una ridefinizione degli importi nel rendiconto che sarà segnalato nel prossimo anno.

"La Regione dovrà provvedere a rettificare gli importi perché c’è una quota parte, quella degli 8 milioni di euro, che deve essere ridefinita nell’ambito del rendiconto che sarà segnalato alla Corte dei conti l’anno prossimo": lo ha detto il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria, Antonello Colosimo, pronunciando i giudizi di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per gli esercizi finanziari 2023 e 2024. Il riferimento è agli 8 milioni che erano andati all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa), quota del Fondo sanitario regionale, che adesso sono rientrati alla Regione, ma che ora però deve coprire per il 2024. Lanazione.it

Bocciati i fondi per il Nodo di Catania: le ultime novità sulla mobilità etnea e le conseguenze per il territorio #Catania #Mobilita #ReteFerroviariaItaliana - facebook.com facebook