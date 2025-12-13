Il negoziato sull’Ucraina è un rebus La via d’uscita possibile? Tregua sulle linee attuali

Il negoziato sull’Ucraina si presenta come un complesso rebus, con molteplici attori e interessi in campo. La possibilità di una soluzione potrebbe passare attraverso una tregua sulle linee attuali, ma le pressioni di Mosca e Washington rendono il percorso arduo. Un quadro di tensioni che richiede strategie e compromessi per evitare un escalation prolungata.

Roma, 13 dicembre 2025 – Un negoziato sullUcraina segnato da pressioni incrociate e interessi paralleli, in cui l’Ue si trova stretta fra le posizioni di Mosca e quelle di Washington. L’ambasciatore Gianpaolo Scarante, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi e oggi docente di Teoria e tecnica della negoziazione internazionale all’Università di Padova, analizza scenari, rischi e margini reali di compromesso in quello che appare sempre più un negoziato impossibile. Ambasciatore Scarante, Trump dice di voler chiudere il negoziato entro Natale. È davvero possibile? “Sì, è possibile, anche se la trattativa presenta due problemi evidenti”. Quotidiano.net

