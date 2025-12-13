Il negoziato sull’Ucraina è un rebus La via d’uscita possibile? Tregua sulle linee attuali

Il negoziato sull’Ucraina si presenta come un complesso rebus, con molteplici attori e interessi in campo. La possibilità di una soluzione potrebbe passare attraverso una tregua sulle linee attuali, ma le pressioni di Mosca e Washington rendono il percorso arduo. Un quadro di tensioni che richiede strategie e compromessi per evitare un escalation prolungata.

Roma, 13 dicembre 2025 – Un negoziato sull’ Ucraina segnato da pressioni incrociate e interessi paralleli, in cui l’Ue si trova stretta fra le posizioni di Mosca e quelle di Washington. L’ambasciatore Gianpaolo Scarante, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi e oggi docente di Teoria e tecnica della negoziazione internazionale all’Università di Padova, analizza scenari, rischi e margini reali di compromesso in quello che appare sempre più un negoziato impossibile. Ambasciatore Scarante, Trump dice di voler chiudere il negoziato entro Natale. È davvero possibile? “Sì, è possibile, anche se la trattativa presenta due problemi evidenti”. Quotidiano.net

Qui Bruxelles. Ho chiarito la mia posizione iniziando il negoziato sulle possibilità di pesca per il 2026. Faremo tutto il possibile per garantire i nostri pescatori. Se non ascolteranno, voteremo contro un piano che continua a sacrificare il nostro sistema produttivo - facebook.com facebook

Conte dice che l’Europa ha perso la scommessa militare sull'Ucraina e chiede di lasciare condurre il negoziato di pace agli USA. Romeo della Lega chiede alla Meloni di far slittare ancora il decreto di sostegno all’Ucraina in attesa di verificare gli sviluppi del x.com