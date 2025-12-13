Il natale vale solo per chi può permetterselo per chi ha un posto a tempo indeterminato non per noi precari

Durante le festività natalizie, Luigi Sofia, insegnante precario, ha condiviso un video su Facebook per evidenziare le difficoltà e le ingiustizie che vivono molti lavoratori precari, sottolineando come il Natale sembri valere solo per chi ha sicurezza e stabilità, lasciando all’esterno chi si trova in condizioni di precarietà.

Nel pieno delle festività natalizie, Luigi Sofia, insegnante precario, ha scelto di intervenire con un video pubblicato su Facebook per denunciare le condizioni in cui si trovano molti suoi colleghi. Il riferimento è alla gestione dei concorsi scolastici, spesso ripetitivi, disorganizzati e vissuti come una continua corsa ad ostacoli senza certezze. L'articolo . Orizzontescuola.it ANTIPASTI AL SALMONE PER LA VIGILIA DI NATALE Tantissime ricette facili e scenografiche! RICETTE QUI https://blog.giallozafferano.it/valeriaciccotti/antipasti-al-salmone-per-la-vigilia-di-natale/ - facebook.com facebook A #Natale scegli un regalo che vale di più. "Nel portale @IstDonazione potrete scegliere i regali solidali dei nostri associati e sostenere così un progetto sociale". Cinzia Di Stasio, direttrice Istituto Italiano della Donazione. Rivedi la puntata di @siamonoitv2000 x.com