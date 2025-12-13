Il Natale solidale della Pallacanestro Forlì | raccolte alimentari giochi e doni per i più bisognosi

In vista del Natale, la Pallacanestro 2.015 Forlì rinnova il suo impegno solidale con iniziative di raccolta alimentare, giochi e doni. Coinvolgendo tifosi e comunità, l’obiettivo è portare un sorriso e un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, rendendo le festività più serene per tutti.

Con l'avvicinarsi del Natale, come da tradizione, la Pallacanestro 2.015 Forlì, coinvolgendo anche i propri tifosi, organizza una serie di iniziative solidali a sostegno dei più bisognosi, nel tentativo di regalare momenti di serenità a chi si trova a vivere nelle difficoltà le festività. Forlitoday.it

