Il Natale lontano da casa novità che mi fa soffrire

Il Natale lontano da casa può essere un'esperienza difficile e malinconica. Orsola, 28 anni, recentemente trasferitasi a Udine per stare con il suo compagno, condivide le sue emozioni e le sfide di trascorrere le festività lontano dalle tradizioni e dai ricordi familiari. Un racconto di nostalgia e adattamento in un periodo di festa.

Cara Caterina, mi presento: sono Orsola ho 28 anni e mi sono da poco trasferita a Udine. Ho raggiunto il mio compagno, che lavora qui da circa due mesi. Ho scelto di trasferirmi principalmente per motivi lavorativi perché, nonostante la mia laurea in Economia, governo e amministrazione, nella mia regione – sono di Napoli – non riuscivo a trovare opportunità adeguate. Ogni volta che sostenevo un colloquio, mi veniva richiesta un’esperienza che non avevo mai avuto modo di acquisire. A Udine, invece, sono riuscita finalmente a trovare lavoro. Tuttavia, mi è stato comunicato che non mi possono concedere giorni di permesso per raggiungere la mia famiglia a Napoli. Quotidiano.net

