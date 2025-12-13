Il Natale della polizia allo Zen organizzata una tombola con i bambini della scuola Falcone

Nel quartiere Zen, la polizia ha organizzato un evento natalizio con i bambini della scuola Giovanni Falcone di via Pensabene. Circa quaranta studenti hanno partecipato a una tombola insieme agli agenti del commissariato di San Lorenzo, creando un'occasione di convivialità e scambio tra le forze dell'ordine e la comunità locale.

Una quarantina di alunni della scuola Giovanni Falcone di via Pensabene allo Zen, per festeggiare il Natale hanno incontrato i poliziotti del commissariato di polizia San Lorenzo: l'evento, che si è svolto ieri al gran completo nei locali del commissariato sezionale cittadino di via Duca degli. Palermotoday.it Natale e solidarietà: la Polizia Locale di Sassari organizza una raccolta di giochi nuovi - Giochi di società, costruzioni, palloni, bambole, purché nuove, mentre le biciclette possono essere anche di seconda mano ma ben tenute. unionesarda.it Solidarietà e doni per i bimbi a Natale con la Polizia locale - Ritorna anche per il Natale 2024 la raccolta di giochi nuovi organizzata della Polizia locale di Sassari per la felicità di bimbe e bimbi che, grazie a questa iniziativa negli anni scorsi hanno avuto ... ansa.it Luca Serfilippi. . Natale a Fano significa luci, persone, famiglie in centro storico. Ma significa anche sicurezza. Per questo, insieme alla Polizia Locale, abbiamo attivato una collaborazione con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato: i volontari ANPS sarann - facebook.com facebook In occasione del Natale, le note della nostra #Bandamusicale, per condividere i valori di #legalità e solidarietà attraverso cultura e musica, hanno allietato ieri il pubblico del teatro di Avellino. Presenti anche #MinistroInterno e #CapodellaPolizia #essercisemp x.com © Palermotoday.it - Il Natale della polizia allo Zen, organizzata una tombola con i bambini della scuola Falcone

Sparatoria nella notte del 23 marzo allo Zen, altri due fermi della Polizia per tentato omicidio

Video Sparatoria nella notte del 23 marzo allo Zen, altri due fermi della Polizia per tentato omicidio Video Sparatoria nella notte del 23 marzo allo Zen, altri due fermi della Polizia per tentato omicidio