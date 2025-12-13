Il Natale della polizia allo Zen organizzata una tombola con i bambini della scuola Falcone
Nel quartiere Zen, la polizia ha organizzato un evento natalizio con i bambini della scuola Giovanni Falcone di via Pensabene. Circa quaranta studenti hanno partecipato a una tombola insieme agli agenti del commissariato di San Lorenzo, creando un'occasione di convivialità e scambio tra le forze dell'ordine e la comunità locale.
Una quarantina di alunni della scuola Giovanni Falcone di via Pensabene allo Zen, per festeggiare il Natale hanno incontrato i poliziotti del commissariato di polizia San Lorenzo: l'evento, che si è svolto ieri al gran completo nei locali del commissariato sezionale cittadino di via Duca degli.
