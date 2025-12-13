il napoli ha un problema chiamato partite in trasferta tuttosport

Il Napoli, attualmente in testa alla classifica, deve affrontare alcune criticità legate alle trasferte. Tuttavia, uno dei principali ostacoli riguarda le numerose assenze nel team, che complicano le prestazioni fuori casa. Questo aspetto rappresenta una sfida importante per i partenopei, che devono trovare soluzioni efficaci per mantenere la loro posizione di vertice.

Il Napoli è primo in classifica, ma qualche problemi c’è. Innanzitutto quello legato alle numerose assenza, ricorda Tuttosport, a cui si lega quello delle trasferte “Sì, c’è un problema chiamato “partite in trasferta”. Il Napoli quest’anno ha un rapporto pessimo con i match lontano dal Maradona: soltanto 4 vittorie nelle 10 giocate, con 6 sconfitte, tre delle quali nella Phase League della Champions”. Solo nelle prossime ore Conte avrà la sicurezza sulla presenza o meno di Juan Jesus, “Conte è cosciente che l’Udinese aspetta un Napoli claudicante in trasferta per tornare al successo casalingo, di contro gli azzurri vogliono dimostrare di essere in grado di invertire la rotta esterna, per arrivare al 20 gennaio ed espugnare il Parken Stadion di Copenaghen: il successo in Danimarca permetterebbe agli azzurri di essere più vicini ai playoff degli ottavi Champions” L'articolo il Napolista. Ilnapolista.it

