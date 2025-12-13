L’hockey su pista in Italia vanta una storia di oltre un secolo, con radici profonde e tradizioni consolidate. Sin dai primi anni ‘20, il movimento ha visto nascere e crescere numerosi club, contribuendo a definire il panorama sportivo nazionale. Tra le realtà più longeve e importanti, Novara si distingue come una delle città simbolo di questa disciplina.

L’hockey su pista ha una lunghissima tradizione in Italia, basti pensare che il primo campionato nazionale fu disputato a Milano nel 1922 con quattro club, e fu vinto dall’Excelsior Pola, squadra dell’Istria. I tornei si disputarono come Divisione Nazionale dal 1928 al 1942, poi ripresero dopo la guerra con la Serie A e dal 1983 la Serie A1. La regione guida in termini di scudetti è il Piemonte, grazie soprattutto ai 32 titoli di Novara (più i 3 dell’Amatori Vercelli), seguita dal Friuli-Venezia Giuliacon 20(Triestina 19, Edera Trieste 1), dalla Lombardia con 19 (Monza 7, Amatori Lodi e Roller Monza 4, Sempione 2, Milan, Seregno 1), la Toscanacon 11(Forte dei Marmi 5, Follonica 4, CGC Viareggio e Prato 1954 1) come il Veneto (Trissino 4,Valdagno 3, Breganze, Bassano 2), quindi Emilia-Romagna3(Modena 2, Reggiana 1) e Puglia 1 (Giovinazzo). Sport.quotidiano.net

IL MOVIMENTO. Si gioca da un secolo. Novara come la Juve - L’hockey su pista ha una lunghissima tradizione in Italia, basti pensare che il primo campionato nazionale fu disputato a ... sport.quotidiano.net

È arrivato.. ???? ?????????? ?????????? ????????????????`! Per te, per la tua famiglia, per gli amici, per chi ama muoversi col sorriso Un tabellone, tante sfide, risate e movimento: il divertimento ?????????????????? ora… si gioca anche a casa Tira il dado, muovi la tu - facebook.com facebook