Il monito dell' arcivescovo Lorefice | La mafia sostituisce le istituzioni se sono assenti

L'arcivescovo Lorefice lancia un forte monito sulla presenza della mafia in Sicilia, evidenziando come questa sostituisca le istituzioni quando queste sono assenti o disinteressate. La sua riflessione sottolinea l'importanza di un impegno costante e radicato nella società per contrastare il fenomeno mafioso e tutelare i diritti fondamentali delle persone.

"Se tutte le istituzioni non sono presenti dentro la carne della gente, soprattutto quella martoriata e sfigurata, e se le istituzioni non sono capaci di rispondere alle istanze di umanità, di vita, di benessere, rispetto a ciò che è essenziale - come il lavoro, il pane, la casa - a Palermo noi.

Palermo, al Festino di Santa Rosalia monito di Lorefice contro mafia e droga

