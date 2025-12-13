Il Molise premia Vittorio Feltri la Ong Mediterranea attacca | Va zittito

Il Molise ha deciso di premiare Vittorio Feltri, suscitando polemiche e critiche. L'assegnazione del riconoscimento ha scatenato reazioni contrastanti, con il PD locale e l'organizzazione Mediterranea Saving Humans che si sono schierate contro questa scelta, definendola discutibile e chiedendo di fermare questa iniziativa.

Contro l'assegnazione del premio, oltre al Pd locale, c'è anche Mediterranea Saving Humans, Ong dei migranti di Luca Casarini. Imolaoggi.it Onorificenza a Feltri, indignazione trasversale in Molise: “fierezza sannita” a chi ha umiliato il Sud - La decisione della presidenza del Consiglio regionale del Molise di dare un’onorificenza a Vittorio Feltri provoca reazioni trasversali ... primonumero.it

Il Molise premia Vittorio Feltri, ma da Mediterranea parte l'assalto: "Va zittito" - Il direttore ha ricevuto l’"Onorificenza del Molise e della fierezza sannita" per il legame dimostrato con il territorio, nato negli anni in cui trascorreva le estati a Guardialfiera ... msn.com

