Il Modena dà spettacolo Massolin dirige l’orchestra | 2-0 e Spezia al tappeto

Il Modena incanta i tifosi con una prestazione da vero spettacolo, sotto la guida magistrale di Massolin, che dirige l’orchestra con maestria. La squadra conquista una vittoria convincente per 2-0 contro lo Spezia, dimostrando carattere, determinazione e capacità di affrontare le sfide con fiducia e senza timori.

Modena, 13 dicembre 2025 – Giocare così, significa saper dimostrare. Senza alcun timore, per altro. Senza il peso della pressione, accettando le difficoltà fisiologiche affrontate nell'ultimo mese, accoglierle e farne una forza. Pur al cospetto di uno Spezia, onestamente, pochissima roba, un Modena talmente dominante non lo si ricordava da tempo anche se quello di Sottil ci ha abituato di continuo a prestazioni di impatto. Dodici tiri nello specchio della porta, tre pali colpiti, un gol annullato e un calcio di rigore revocato dal Var la cui lente di ingrandimento non aveva tutti i torti, in fin dei conti. Sport.quotidiano.net

