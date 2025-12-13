il mister coi piedi per terra il modena ha ambizioni dobbiamo lavorare bene

Roberto Donadoni, allenatore del Modena, sottolinea l'importanza di mantenere i piedi per terra nonostante le due vittorie consecutive che hanno rafforzato l’entusiasmo. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida odierna, l’allenatore ha ribadito le ambizioni della squadra e la necessità di lavorare con attenzione e determinazione.

Le due vittorie consecutive hanno sicuramente rinvigorito l’ambiente, ma mister Roberto Donadoni preferisce rimanere con i piedi per terra e nella conferenza stampa di presentazione della gara odierna contro il Modena, in programma alle 15.00 al "Picco", precisa quanto sia importante scendere in campo concentrati e determinati. "Avendo giocato lunedì la settimana è stata un po’ più corta – sottolinea – e, anche se abbiamo dovuto fare i conti con qualche intoppo, legato alle condizioni fisiche di qualche giocatore, abbiamo cercato di lavorare bene, mettendoci alle spalle gli ultimi due successi che sono comunque stati fondamentali per il morale. Sport.quotidiano.net

Mister Sottil tiene i piedi per terra: "Ma ora più convinti del potenziale" - Perché, esclusi i presupposti già visti nel primo mese di campionato, sono sempre gli scontri diretti a dirci qualcosa in più e al ... ilrestodelcarlino.it

Modena, mister Sottil ha trovato le sue certezze - Calma e gesso, ma la genesi di un percorso ambizioso nasce grazie all’individuazione di solide certezze. ilrestodelcarlino.it

Barge ,novembre 1944 Gruppo di garibaldini, da sx in piedi Mio, Lince e Ramon. in basso Mister e Diego - facebook.com facebook