il misantropo da molière in scena al verdi
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita martedì 16 dicembre alle 21:15 “Il misantropo”, la nuova produzione della compagnia Catalyst. Questa rappresentazione fa parte del ciclo “L’umano ritrovato”, dedicato a Molière, e segue il successo di “Il malato immaginario”, offrendo un’occasione per riscoprire il capolavoro del teatro classico.
