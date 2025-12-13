Il Milan pesca dall’Inter | il bomber che nessuno aspettava

Il mercato di gennaio si fa imprevedibile e il Milan sorprende tutti annunciando un acquisto inaspettato dall’Inter. Dopo settimane di trattative e speculazioni, il club rossonero si prepara a rinforzare l’attacco con un colpo che nessuno si aspettava, segnando una svolta importante nella sessione di mercato.

A Milanello urge un bomber, lo sa Allegri e lo sa anche Tare. Non ci si aspettava arrivasse proprio dall’Inter, ma a gennaio il primo colpo sarà lui. Questa Serie A sta assumendo sempre più i contorni di un campionato deciso non tanto dagli strappi, quanto dalla continuità. Le partite si risolvono spesso su episodi, le distanze in classifica restano ridotte e la sensazione diffusa è che lo scudetto finirà nelle mani di chi saprà sbagliare meno nei momenti di maggiore pressione. In questo scenario, le grandi sono chiamate a dimostrare di essere tali non solo per il valore tecnico, ma per la capacità di reggere una corsa lunga e logorante. Glieroidelcalcio.com

