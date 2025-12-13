Il Milan pesca dall’Inter | il bomber che nessuno aspettava
Il mercato di gennaio si fa imprevedibile e il Milan sorprende tutti annunciando un acquisto inaspettato dall’Inter. Dopo settimane di trattative e speculazioni, il club rossonero si prepara a rinforzare l’attacco con un colpo che nessuno si aspettava, segnando una svolta importante nella sessione di mercato.
A Milanello urge un bomber, lo sa Allegri e lo sa anche Tare. Non ci si aspettava arrivasse proprio dall’Inter, ma a gennaio il primo colpo sarà lui. Questa Serie A sta assumendo sempre più i contorni di un campionato deciso non tanto dagli strappi, quanto dalla continuità. Le partite si risolvono spesso su episodi, le distanze in classifica restano ridotte e la sensazione diffusa è che lo scudetto finirà nelle mani di chi saprà sbagliare meno nei momenti di maggiore pressione. In questo scenario, le grandi sono chiamate a dimostrare di essere tali non solo per il valore tecnico, ma per la capacità di reggere una corsa lunga e logorante. Glieroidelcalcio.com
Milan, caccia al bomber: anche Fullkrug sul taccuino di Tare - C'è un nuovo nome per il mercato del Milan, con i rossoneri a caccia di rinforzi in attacco in vista della seconda parte di stagione. fantacalcio.it
Da Lewandowski a Icardi, 5 grandi bomber per il Milan di Allegri - Affare top in vista della prossima stagione: il focus di Calciomercato. calciomercato.it
#SerieA, chi pesca meglio dalla panchina? La classifica gol+assist dai subentrati: #Milan giù dal podio, ma con meno cambi rispetto a tutti #MilanPress x.com
Coppa Italia: Milan, attento al "conto" di Sarri! Stasera sfida da dentro o fuori contro la Lazio: gara secca e subito rigori in caso di pari. Dopo le polemiche di campionato, all'Olimpico sarà battaglia vera. Chi vince pesca una tra Bologna e Parma. #Mila - facebook.com facebook