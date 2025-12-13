Il Milan ha il suo Capitan America Allegri non può stare senza Pulisic

Il Milan si affida a Christian Pulisic come nuovo punto di riferimento offensivo, in un momento di difficoltà a causa di infortuni e assenze. La presenza del talento statunitense diventa fondamentale per la squadra, che domani alle 12 affronta una sfida cruciale, con Allegri che si aspetta molto dal suo nuovo acquisto per risollevare le sorti del Diavolo.

Diavolo ai piedi di Christian Pulisic. Per merito e per forza. Per via di un attacco ancora una volta dimezzato, domani alle ore 12.30 a San Siro contro il Sassuolo, causa rosa extra small (4 punte) e causa infortuni: Rafa Leao e Santiago Gimenez infatti, oltre a Youssouf Fofana, hanno lavorato a parte anche ieri. Ma per via, soprattutto, dei numeri eroici di “Capitan America”: 9 gol stagionali (7 in campionato, 2 in Coppa Italia) in appena 12 partite totali. Solo Harry Kane del Bayern Monaco, con una rete ogni 59 minuti, ha una media migliore dello statunitense (un centro ogni 64’) tra i giocatori almeno a quota 5 realizzazioni nei principali campionati europei. Sport.quotidiano.net

