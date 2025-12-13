il miele di trezzo tra le eccellenze della lombardia

Il miele di Trezzo si distingue come una delle eccellenze della Lombardia, grazie alla passione degli apicoltori del Parco Adda Nord. L’azienda agricola “Le cave del ceppo” si è aggiudicata un riconoscimento importante, contribuendo a valorizzare la qualità e la tradizione mielettiera della regione. Un risultato che sottolinea l’importanza della filiera apicola locale.

Mieli di Lombardia, sul podio gli apicoltori del Parco Adda Nord, il miele di Trezzo dell’azienda agricola “Le cave del ceppo“ fra i vincitori. L’edizione 2025 del concorso si è chiusa con la premiazione al Parco dei Colli di Bergamo. Quest’anno la gara ha registrato numeri record: 264 campioni provenienti da tutte le province lombarde, le degustazioni sono state affidate a 44 assaggiatori iscritti all’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, che hanno stilato la classifica. "Questo premio non è soltanto un apprezzamento alla qualità dei nostri mieli, ma rappresenta un tassello di una visione più ampia, quella di una produzione sostenibile, integrata con l’ambiente e capace di generare valore per la comunità e per gli ecosistemi - dice Maria Antonia Ceriani, consigliere del Parco con delega all’Agricoltura - Il Pan con il proprio patrimonio naturale e paesaggistico è il cuore di un progetto ambizioso: rafforzare la relazione di reciprocità tra coltivatori e tutela ambientale, sottolineando come gli apicoltori, e più in generale gli agricoltori, sono veri e propri operatori di qualità ambientale". Ilgiorno.it

