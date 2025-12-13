Il messaggio di Allegri a Nkunku | Deve essere più sereno È arrivato in un ambiente che l’ha voluto

In vista della sfida tra Milan e Sassuolo, Massimiliano Allegri ha condiviso un messaggio di fiducia e supporto per Nkunku, sottolineando l'importanza di mantenere serenità e di riconoscere l'affetto dell'ambiente che lo ha accolto. Le sue parole mirano a motivare il giocatore e a preparare la squadra per l'impegno di Serie A.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Milan-Sassuolo, partita di Serie A. Ecco le sue parole su Nkunku. Pianetamilan.it

messaggio allegri nkunku deveCarezze e richiami: Allegri crede in Nkunku, ma il francese deve rispondere sul campo - Considerazioni interessanti e nuovi aggiornamenti sugli infortuni, questi tra i tanti temi emersi nella conferenza stampa odierna di mister Massimiliano Allegri in vista della delicata, delicatissima. milannews.it

messaggio allegri nkunku deveAllegri promuove Nkunku: "A Torino ha fatto una bellissima partita nel secondo tempo, è in crescita" - Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento di Pulisic e Nkunku:  Su Pulisic e gli infortunati: "Ha ancora margini ... milannews.it

