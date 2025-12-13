Il medico reggino Tuscano sulla prestigiosa rivista Forbes Italia

La rivista Forbes Italia ha dedicato un approfondimento al dottor Leo Carlo Tuscano, medico chirurgo di Reggio Calabria e fondatore di Eurouniversity. L'articolo mette in luce il suo percorso professionale e le sue iniziative nel campo della formazione medica, evidenziando il ruolo di spicco ricoperto nel panorama sanitario e accademico nazionale.

La prestigiosa rivista Forbes Italia ha dedicato un articolo al dottor Leo Carlo Tuscano, medico chirurgo reggino e fondatore di Eurouniversity. Un riconoscimento che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche il segno tangibile della crescita di una realtà nata in provincia e oggi. Reggiotoday.it Dalla notte registrate 4 scosse di terremoto dall’INGV nel reggino: epicentro a Cardeto. Una scossa di magnitudo 2.8 anche nel tirreno Cosentino - facebook.com facebook © Reggiotoday.it - Il medico reggino Tuscano sulla prestigiosa rivista Forbes Italia