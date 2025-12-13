Il Mattino | Napoli 200 milioni in cassa Ma il mercato rischia di essere bloccato

Il Napoli dispone di 200 milioni di euro in cassa, offrendo spazio per nuovi investimenti. Tuttavia, le restrizioni e le incertezze del mercato di gennaio potrebbero bloccare le operazioni, mettendo a rischio la possibilità di rinforzare la rosa nel prossimo periodo di mercato.

"> Il Napoli ha liquidità, ma rischia una frenata sul mercato di gennaio. Nonostante oltre 200 milioni in cassa, il club azzurro ha superato la soglia dell’80 per cento tra costi e ricavi, soprattutto sul fronte stipendi, un paradosso che potrebbe incidere sulle strategie operative. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, la situazione non è drammatica, ma impone riflessioni e possibili correzioni di rotta. In questo contesto si inserisce il dossier Arthur Atta. Domani il centrocampista non sarà in campo, ma per il direttore sportivo Manna sarà l’occasione per verificare direttamente le sue condizioni. Napolipiu.com

