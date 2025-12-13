Il Mantova si fa beffare a Cesena e ripiomba nella crisi | 3-2 in rimonta per i romagnoli
Il Mantova, dopo un avvio promettente, si fa sorprendere dal Cesena che, con una rimonta nel secondo tempo, conquista la vittoria per 3-2. Nonostante un doppio vantaggio nei primi 25 minuti, i lombardi non riescono a mantenere il risultato, subendo il sorpasso dei romagnoli. La partita evidenzia le difficoltà del Mantova nel gestire le situazioni di vantaggio.
Non basta al Mantova un doppio vantaggio costruito nei primi 25’ di gioco per avere ragione del Cesena e chiudere in suo favore la contesa. La squadra di Possanzini, che rimane nella zona rossa della classifica, non riesce a chiudere la gara e subisce la rimonta dei romagnoli, che prima del riposo riaprono la contesa ed in avvio di ripresa firmano il 2-2 che passa il testimone ad un finale di gara aperto ad ogni soluzione. I biancorossi tornano a pungere, ma nel loro momento migliore offrono il fianco ai bianconeri che operano così l’impietoso sorpasso che lascia tristemente a mani vuote un Mantova la cui classifica si fa nuovamente precaria (proprio come la panchina di Possanzini, al di là delle rassicurazioni dei giorni scorsi del presidente Piccoli). Sport.quotidiano.net
Il Mantova si fa beffare a Cesena e ripiomba nella crisi: 3-2 in rimonta per i romagnoli - 0 si vede raggiungere e superare nel finale, per un ko che mantiene i virgiliani prigionieri della zon ... sport.quotidiano.net
Ribaltone del Cesena sul Mantova - Resta incollato ad un solo punto dalla coppia di testa Frosinone e Monza il Cesena che ribalta 3- corrierecesenate.it
Campionato MSP Mantova Open a 11 Girone C - 11^ giornata ? Questa sera, ore 21:00 Grazie di Curtatone #ForzaNAC - facebook.com facebook
MEMORIAL D. CAPPELLETTI -Mantova-Cesena 1-2 2025-26 -partita del 2 agosto 2025 -servizio TeleRomagna