Il Macca cresce ancora Dal muro condominiale un mosaico di colori

Il Macca continua a evolversi, arricchendo il paesaggio urbano di Peccioli. Dopo l’approvazione del consiglio comunale, prende il via un nuovo intervento artistico di Carol Rollo, che trasformerà il muro condominiale in un mosaico di colori. Un progetto che rafforza l’impegno della città nell’arte pubblica e nell’embellimento degli spazi condivisi.

PECCIOLI Il Macca si espande ancora: c’è il via libera in consiglio comunale al nuovo intervento artistico di Carol Rollo. Il Comune di Peccioli prosegue così il proprio impegno nella valorizzazione culturale e urbanistica del territorio attraverso nuove forme di arte pubblica. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2025, l’amministrazione ha dato indirizzo agli uffici competenti per attivare le procedure necessarie alla stipula di un accordo con il condominio "La Marina", finalizzato alla concessione d’uso del muro situato lungo via Risorgimento. L’obiettivo è destinare tale superficie alla realizzazione di un intervento artistico che si inserirà nel percorso di ampliamento del Macca, museo di arte contemporanea a cielo Aperto, in coerenza con le strategie di rigenerazione culturale e sociale previste dal Masterplan comunale. Lanazione.it Il Macca cresce ancora. Dal muro condominiale un mosaico di colori - PECCIOLI Il Macca si espande ancora: c’è il via libera in consiglio comunale al nuovo intervento artistico di Carol Rollo. msn.com

