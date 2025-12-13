Il trasferimento del cinema Lilli a Daniela Brughini si è concluso con la firma dell’atto definitivo, dopo il preliminare di novembre. L’evento si è svolto nello studio del notaio Piergentile Corneli, sancendo il passaggio di proprietà. In un momento di rilancio, si invita le istituzioni a collaborare per valorizzare il patrimonio culturale locale.

Giovedì, nello studio del notaio Piergentile Corneli, dopo il preliminare siglato a novembre, è avvenuto il passaggio definitivo che ha sancito il trasferimento della storico cinema Lilli dall’attuale proprietà a Daniela Brughini, moglie del noto calciatore ex campione del mondo Marco Materazzi. "Dopo la firma del contratto, ora si apre però una nuova fase dove è necessario che anche le istituzioni facciano il loro lavoro". L’appello arriva da Guido Gubbiotti uno degli ex proprietari della comunità ereditaria. "Siamo molto soddisfatti e felici di questa vendita – dice Gubbiotti - e speriamo che l’immobile, progettato alla fine degli anni ’30 da Dino Lilli e realizzato insieme al fratello Aldo, continui a svolgere un ruolo importante nella vita della città, come ha fatto negli ultimi 60 anni di storia. Lanazione.it

Il Lilli passa a Daniela Brughini. Firmato l’atto conclusivo di vendita: "Le istituzioni collaborino al rilancio" - L’appello di Gubbiotti, uno degli ex proprietari del cinema "La città non può perdere questa occasione. lanazione.it