Il leghista come l' Undertaker | Questo parco sembra un cimitero

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parco, recentemente inaugurato, ha suscitato commenti ironici e critiche per il suo aspetto spettrale e poco invitante. Con un'atmosfera che ricorda un cimitero, alcuni lo hanno paragonato all'Undertaker, il famoso wrestler noto per il suo personaggio di becchino. Un confronto che ha attirato l'attenzione e sollevato discussioni sull'estetica e la cura degli spazi pubblici.

Probabilmente è stato ispirato dall’Undertaker, leggendario wrestler americano che interpretava, sul ring, un becchino. Il dirigente regionale della Lega, Daniele Giannini, ha realizzato un video social per attaccare Gualtieri in merito al restyling del parco di Tor Marancia.Il parco di Tor. Romatoday.it

il leghista come l undertaker questo parco sembra un cimitero

© Romatoday.it - Il leghista come l'Undertaker: "Questo parco sembra un cimitero"