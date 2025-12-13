Il leghista come l' Undertaker | Questo parco sembra un cimitero

Un parco, recentemente inaugurato, ha suscitato commenti ironici e critiche per il suo aspetto spettrale e poco invitante. Con un'atmosfera che ricorda un cimitero, alcuni lo hanno paragonato all'Undertaker, il famoso wrestler noto per il suo personaggio di becchino. Un confronto che ha attirato l'attenzione e sollevato discussioni sull'estetica e la cura degli spazi pubblici.

Probabilmente è stato ispirato dall’Undertaker, leggendario wrestler americano che interpretava, sul ring, un becchino. Il dirigente regionale della Lega, Daniele Giannini, ha realizzato un video social per attaccare Gualtieri in merito al restyling del parco di Tor Marancia.Il parco di Tor. Romatoday.it LEGA SOTTO L'ATTACCO DI SERVITORI INFEDELI DELLO STATO... EMERSO IL MARCIUME DEI DOSSIERAGGI !! Il Tempo: “Ecco come Striano passò le informazioni all'indomani dell'exploit leghista nel 2018 e la procura di Milano protestò con De Raho - facebook.com facebook © Romatoday.it - Il leghista come l'Undertaker: "Questo parco sembra un cimitero"