Il Lecco regala un gol e spreca | a Lumezzane soltanto un pareggio

Il Lecco pareggia a Lumezzane in una partita segnata da legni, occasioni fallite e sfortuna. Nonostante un gol regalato dagli avversari e un recupero nel punteggio, i lombardi non riescono a portare a casa l'intera posta. Una prestazione condizionata da errori e imprecisioni che lascia l'amaro in bocca ai biancocelesti.

Tre legni, pessima mira e sfortuna: Lecco, a Lumezzane matura soltanto un pareggio. Tanco regala l'1-0 ai bresciani, poi Furrer rimette il risultato in parità. La squadra di Valente crea diverse situazioni da gol, ma viene respinta da una traversa e due pali. Occasione persa e nonostante tutto.

