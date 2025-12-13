Il laboratorio di Altopascio rappresenta un modello di centrosinistra, secondo quanto dichiarato dai gruppi di maggioranza locali. Attraverso questa iniziativa, si intendono promuovere progetti e strategie condivise, rafforzando il ruolo del centrosinistra nel contesto politico e amministrativo della città. Un esempio di impegno collaborativo volto a sviluppare un'azione politica più coesa e partecipativa.

Un laboratorio politico del centrosinistra ad Altopascio. Lo affermano i gruppi che compongono la maggioranza. Un progetto consolidato, un laboratorio politico e amministrativo che si muove solido, nel campo del centrosinistra, verso nuovi obiettivi". Con queste parole i gruppi consiliari di maggioranza di Altopascio commentano il lavoro svolto per arrivare all’approvazione del bilancio preventivo, che mette in fila gli impegni e le visioni politiche e amministrative dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio. "Parliamo concretamente ai bisogni delle persone, interveniamo per dare risposte, costruiamo nuove scuole, investiamo in nuovi servizi, nuovi spazi per la comunità, ci occupiamo di cultura e ambiente, turismo e cittadinanza, rispondiamo alle problematiche e alle ambizioni di chi ad Altopascio vive, lavora, investe, sceglie di costruire il proprio futuro, con un occhio sempre di riguardo alle fragilità, a chi sta peggio - commentano le consigliere e i consiglieri di maggioranza - nel bilancio di previsione che porteremo in consiglio comunale nei prossimi giorni troviamo tutto questo, ogni settore che compone la vita pubblica di Altopascio è preso in considerazione. Lanazione.it

Il laboratorio di Altopascio. Modello di centrosinistra - La maggioranza commenta l’approvazione del bilancio e tira la somme “Parliamo ai bisogni delle persone, interveniamo per dare risposte“. lanazione.it