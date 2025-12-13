Il Guimaraes del Newcastle si gode la possibilità di essere un re contro il Sunderland

Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle, esprime la sua convinzione che la vittoria nel derby contro il Sunderland sia essenziale per consacrare il club e i suoi tifosi come i veri protagonisti della regione. L'importanza di questa sfida si mescola alla volontà di affermarsi come il “re” del Tyne-Wear, una partita che ha sempre un valore speciale per entrambe le squadre.

Breaking: Bruno Guimaraes crede che il Newcastle United debba battere il Sunderland nel derby del Tyne-Wear per essere il "re" della regione. I Magpies affrontano i Black Cats in Premier League per la prima volta da marzo 2016, quando le due squadre pareggiarono 1-1 al St. James' Park. Il Newcastle ha perso le ultime tre trasferte di campionato contro il Sunderland, più di quanto avesse perso nelle ultime 21 trasferte messe insieme (V6 P13 S2). Non hanno mai perso quattro partite di fila allo Stadium of Light prima d'ora. Guimaraes ha segnato cinque gol in Premier League in questa stagione, segnandone di più solo in una singola stagione nel 2023-24 (sette).