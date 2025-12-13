Il Governo diffida Emilia-Romagna su dimensionamento La Regione risponde | Non firmiamo una scelta iniqua

Il Governo ha diffidato l'Emilia-Romagna sul dimensionamento scolastico, suscitando la ferma opposizione della Regione. De Pascale e Conti hanno ribadito la loro posizione, criticando i tagli alla scuola considerati ingiustificati e dannosi, soprattutto per una regione già tra le più penalizzate del Paese.

“ Per l’ennesima volta chiediamo al Governo di ripensarci – hanno dichiarato de Pascale e Conti – I tagli alla scuola non hanno alcuna giustificazione, né a livello nazionale né per una regione come la nostra, che risulta già tra le più penalizzate d’Italia ”. L'articolo . Orizzontescuola.it Ridurre a 515 le autonomie scolastiche del'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci» - La risposta del presidente De Pascale e dell'assessora Conti alla diffida ad adottare la delibera: «Non risponde a esigenze organizzative territoriali, ma unicamente a obiettivi di redistribuzione num ... ilpiacenza.it

Dimensionamento scolastico, la Regione “disubbidisce” al Governo: «Tagli immotivati» - Romagna alla lettera, ricevuta dai ministeri dell’Istruzione e del Merito e degli Affari europei, che conteneva la ... ravennaedintorni.it

