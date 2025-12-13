Il GOAT Tour di Lionel Messi precipita nel caos con fan arrabbiati che lanciano sedie in campo a Calcutta

Il GOAT Tour di Lionel Messi in India è sfociato nel caos a Calcutta, quando i tifosi hanno scavalcato le barriere e lanciato sedie sul campo dello Stadio Salt Lake, protestando contro la breve apparizione della star argentina. L'evento, inizialmente atteso come una celebrazione, si è trasformato in un episodio di tensione e rabbia tra i fan.

2025-12-13 12:24:00 Il web non parla d’altro: Il viaggio promozionale di Lionel Messi in India è finito nel caos questa mattina quando i tifosi hanno lanciato sedie sul campo dello Stadio Salt Lake per esprimere la loro rabbia per la breve apparizione della superstar argentina. Il piano prevedeva che l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro facesse un giro d’onore per mostrare il suo apprezzamento per l’adulazione riservatagli in città, ma l’evento, parte del GOAT Tour di Messi, è stato interrotto quando i fan si sono lamentati che fosse appena visibile. Gli animi si alzarono rapidamente e sedie e bottiglie iniziarono a piovere dagli spalti, spingendo gli organizzatori a far allontanare Messi. Justcalcio.com

Calcio: Messi c'è ma non si vede, i tifosi vandalizzano uno stadio in India - Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quanto le loro aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. ansa.it