Il giorno dello sciopero | La manovra è ingiusta E le educatrici dei nidi protestano dallo scalone

In occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil, le educatrici dei nidi si sono riunite in protesta allo scalone, manifestando contro una manovra di bilancio giudicata ingiusta e inadeguata nel risolvere i problemi fondamentali del Paese. La mobilitazione ha coinvolto diverse città, evidenziando il disagio e le richieste di un cambiamento più equo e sostenibile.

"Una manovra di bilancio ingiusta che non affronta i problemi reali del Paese". Durante lo sciopero generale, indetto dalla Cgil, si svolta manifestazione in piazzale delle Medaglie d’Oro. In centinaia con le bandiere per protestare contro la nuova manovra di bilancio approvata in Parlamento. La mattinata è iniziata con il flash mob delle educatrici del Comune di Ferrara, davanti lo scalone della residenza municipale. In piazzale delle Medaglie d’Oro la manifestazione si è aperta con un primo intervento di Lara Ghiglione, membro della segreteria confederale della Cgil nazionale, in diretta con altre piazze dell’Emilia Romagna attraverso il canale d’informazione sindacale ‘Collettiva’. Ilrestodelcarlino.it Sciopero della Cgil contro la manovra, a Bari la manifestazione regionale - Si è concluso con l'intervento del segretario nazionale della Cgil Christian Ferrari il comizio finale della manifestazione regionale organizzata a Bari dal sindacato nel giorno dello sciopero general ... rainews.it

